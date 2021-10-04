Две школы в Симферополе переведены на удаленку из-за ковида

В Симферополе две школы закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции. Учащиеся переведены на дистанционное обучение.
По данным горадминистрации, по предписанию Роспотребнадзора с понедельника закрыты на карантин школы №2 и №17. Дети как минимум две недели будут учиться удаленно.
Кроме того, в Симферополе закрыто на карантин 11 классов: в космическом лицее и пяти школах – №4, 9, 10, 34, 36 и 38.
За минувший день в Крыму выявили 435 случаев заражения коронавирусом – это на 14 больше, чем накануне. От последствий инфекции скончались 4 пациента, полностью выздоровели – 61.
Общее число заболевших ковидом на полуострове достигло 80 922 человека, из них 2 615 скончались.
Симферополь, Наталья Петрова
Симферополь. Другие новости 04.10.21
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