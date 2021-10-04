Глава Крыма отказался от публикации показателей стремительно растущей заболеваемости ковидом

В Крыму стремительно растет заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки зарегистрировано 435 новых случаев. От инфекции умерли 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 80 тысяч 922 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 615 крымчан.

Отметим, что, несмотря на то, что республика уже превысила предыдущий максимум выявляемости за весь период пандемии, глава РК Сергей Аксенов не только не возобновил работу оперативного штаба по коронавирусу, но и с 29 сентября прекратил публиковать статистику по заболеваемости на своих страницах в соцсетях. Почему он отказался от этой практики, глава республики не пояснил.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.10.21

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