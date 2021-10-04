На Крым идет ураган: объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. По данным республиканского управления МЧС, ветер скоростью до 25 метров в секунду прогнозируется на полуострове в ближайшие трое суток.

«5-7 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 5 и 6 октября в центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер до 25 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море, походов в горы, «дикого» отдыха в палатках, прогулок на набережных. Кроме того, в МЧС советуют не парковать автомобили вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 04.10.21

Глава Крыма отказался от публикации показателей стремительно растущей заболеваемости ковидом. / Две школы в Симферополе переведены на удаленку из-за ковида. / В Симферополе полицейские задержали 90 стритрейсеров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»