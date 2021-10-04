Послы западных стран на Украине слишком привыкли к своему привилегированному положению и «роскошному доступу» к первым лицам «Незалежной». При этом они открыто демонстрируют своё превосходство над представителями украинской власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с таким положением вещей невозможно мириться дальше.

«Давайте, наконец, начнем себя уважать. Это никоим образом не влияет на мое личное отношение к иностранным послам здесь, они все замечательные люди, и послы G7 очень хорошие у нас сейчас, я благодарен им за то, что они действительно хотят помогать Украине. Но какие-то базовые правила взаимного уважения должны в отношениях существовать», – пожаловался он.

Украина за долгие годы своих евроустремлений впала в «партнёрозависимость» от Запада, считает Кулеба.

«Отказ от партнерозависимости не предусматривает отказа от партнеров. Мы должны им быть благодарны за поддержку, мы должны уважать их, но надо прекратить постоянно играть вторым номером по отношению к партнерам», – призвал глава МИД Украины.

Отметим, что пока у Киева плохо получается избавляться от «партнёрозависимости». Все попытки в этом направлении приводят лишь к ухудшению отношений, в частности, с Венгрией, Польшей, Словакией и даже Эстонией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.10.21

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