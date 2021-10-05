В Крыму от коронавируса умерли 15 человек

В Крыму за сутки зарегистрирован 441 новый случай коронавирусной инфекции. От инфекции умерли 15 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 81 тысяча 363 зараженных, что составляет 4,3% от общего числа жителей республики. Жертвами ковида стали 2 тысячи 630 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.10.21

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