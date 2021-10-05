В одном из подразделений правительства Севастополя проходят обыски

В департаменте капитального строительства Севастополя проводятся обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Следственного комитета и ФСБ изымают документы.

В пресс-службе департамента заявляют, что это плановая проверка, сообщает «ForPost.Политика».

Напомним, в последнее время к директору подразделения Иллариону Гапицонову возникло немало вопросов и претензий.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.10.21

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