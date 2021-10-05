В одном из подразделений правительства Севастополя проходят обыски

В департаменте капитального строительства Севастополя проводятся обыски.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Следственного комитета и ФСБ изымают документы.
В пресс-службе департамента заявляют, что это плановая проверка, сообщает «ForPost.Политика».
Напомним, в последнее время к директору подразделения Иллариону Гапицонову возникло немало вопросов и претензий.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 05.10.21
В Крыму задержали глав администрации и горсовета одного из курортных городов. / В Севастополе двое юношей получили сроки за закладки с наркотиками. / В Крыму от коронавируса умерли 15 человек. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube