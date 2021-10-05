Украинский генерал пожалел, что Киев сразу не отказался от Севастополя в 2014 году

Украинская армия во время крымских событий 2014 года должна была оказать сопротивление на полуострове, не вмешиваясь в ситуацию в восставшем Севастополе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший начальник штаба внутренних войск Украины, экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко.

Он утверждает, что, применив силу, Киев якобы смог подавить народное сопротивление в Крыму и справиться с «вежливыми людьми».

«Использовалось (Россией) то, что руководство (в Киеве) не сработало абсолютно. Возможность остановить в Крыму этот захват власти, незаконный, была. Сейчас руководители, которые за это отвечают, рассказывают, что там не было сил. Все было – и силы, и средства были. Только никто не захотел брать на себя ответственность и не захотел проводить операцию!

А я знаю точно, что если было бы какое-то противодействие со стороны Украины, то дальше Севастополя никто бы не пошел. А без Севастополя можно было бы и прожить», – приводит слова Кихтенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.10.21

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