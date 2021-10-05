Зеленский собрался внести в ООН отредактированные резолюции по Крыму

Украина решила обновить резолюции по Крыму, которые она ежегодно вносит на рассмотрение генеральной ассамблеи ООН.

Как передаёт кореспондент РИА «Новый День», об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Речь в этих резолюциях, как правило, идёт о «милитаризации полуострова» и «нарушении прав человека» в Крыму.

«До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова», – сказал Зеленский.

Отметим, что за инициированные Киевом антироссийские «крымские резолюции» с каждым годом голосует всё меньше стран.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.10.21

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