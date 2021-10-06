Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 450 случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 450 в сутки: например, вчера было зарегистрировано 452 новых случая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 14 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 81 тысяча 815 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 644 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.10.21

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