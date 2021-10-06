Заболеваемость ковидом в Севастополе превысила 200 в сутки

Выявляемость ковида в Севастополе превысила 200 в сутки: 4 октября зафиксировано 204 новых случаев, вчера – 202. До этого свыше 200 заболевших в день регистрировалось в августе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отмечается и рост смертности: если с 21 сентября число летальных исходов не превышало 3 в день, то 4 октября было уже 4 смети, а вчера – 5.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 31 тысяча 801 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 139 крымчан.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 06.10.21

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