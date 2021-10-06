Крымчан испугали взвывшие сирены

В Крыму сегодня взвыли сирены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз сигнал «Внимание всем!» был подан в 10:40, через несколько минут в муниципалитетах транслировали текстовое сообщение. Это озадачило крымчан: в соцсетях даже стали появляться сообщения о том, что началась война. Кто-то писал об этом в шутку, а некоторые серьезно испугались.

На самом деле сегодня в Крыму проверяют систему оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях: ее необходимо поддерживать в рабочем состоянии и тестировать раз в год.

Второй раз сирены включат примерно в 15:30.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.10.21

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