В Крыму море стало теплее воздуха

В Крыму в выходные похолодает.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и завтра на полуострове сохранится ветреная погода. Днем температура воздуха будет составлять +11 – + 16 градусов тепла, ночью – не выше +9.
В субботу, 9 октября, к Крыму подойдет холодный фронт, который принесет с собой дожди, а дневная температура воздуха понизится. В ближайшие трое суток в Крыму по-прежнему прохладно. В западных, центральных и восточных районах сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. 7 и 8 октября местами возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью 4…9° тепла, днем 11…16°. 9 октября в связи с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, дневная температура воздуха понизится на 2-3 градуса.
При этом на Южном берегу Крыма по-прежнему можно купаться: там температура морской воды пока еще выше температуры воздуха. Например, в Ялте сегодня днем ожидается около +15, а в море – +19.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 07.10.21
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