В Крыму обещают не ограничивать бизнес, несмотря на массовые нарушения и низкий уровень вакцинации

Вводить запрет на работу предприятий и бизнеса в Крыму в связи с COVID-19 не планируется. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в республике с 15 сентября. На текущей недели показатели суточной выявляемости преодолели максимум предыдущей волны (409) и теперь ежедневно демонстрируют «рекорды». Так, за минувшие сутки в РК выявлено 461 вновь заболевших, что на 9 человек больше, чем накануне. От инфекции скончались 10 человек.

По словам вице-премьера Крыма Елены Романовской, наибольший рост отмечается в Красноперекопском и Кировском районах, а также Ялте и Алуште, где продолжается курортный сезон.

По словам чиновницы, одной из причин роста заболеваемости является то, что люди не соблюдают масочный режим. Напомним, сама Романовская тоже пренебрегала масочным режимом и, как выяснилось позже, уже больная принимала участие в массовых мероприятиях.

Еще одна причина, по мнению представителей крымского правительства, – низкий уровень вакцинации. Аксенов ставил задачу сформировать коллективный иммунитет к началу туристического сезона, но этого не удалось достичь даже к 1 октября.

Тем не менее, ограничения для бизнеса обещают не вводить.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.10.21

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