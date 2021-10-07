В Крыму вводят новые антиковидные ограничения

В Крыму вводятся новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последнюю неделю, согласно публикуемой минздравом РК статистике, заболеваемость ковидом в республике выросла на 23%. По данным вице-премьера РК Елены Романовской, этот показатель увеличился на 27%.

В связи с этим, работодателям поручено перевести на дистанционную работу всех сотрудников старше 65 лет. До сих пор это была только рекомендация. На дистант переведут и половину и половину государственных и муниципальных служащих.

Компании, в которых привито менее 80% сотрудников, обязали еженедельно организовать тестирование невакцинированных – эти расходы работодателю возмещаться не будут.

Кроме того, для крымчан старше 65 лет отменены льготы на проезд в общественном транспорте. Озвученные меры вступят в силу с 11 октября.

Ранее глава РК Сергей Аксенов обещал, что вводить запрет на работу предприятий и бизнеса в Крыму в связи с COVID-19 не будут.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.10.21

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