Присоединение Крыма не имеет отношения к подписанному Россией Будапештскому меморандуму – представитель РФ в ООН

Россия, подписывая в 1994 году совместно с Украиной, США и Великобританией Будапештский меморандум (гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия – прим. «НД»), не брала на себя обязательств по охране гражданского мира в «Незалежной» и препятствованию волеизъявления регионов, не довольных политикой Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель России при Организации объединённых наций Дмитрий Лозинский в ответ на выступление украинского представителя, обвинившего Москву в нарушении Будапештского меморандума.

Лозинский назвал слова украинского делегата «антироссийской пропагандой» и призвал не привязывать международный договор к внутригражданской ситуации на Украине, сложившейся после госпереворота 2014 года в Киеве.

«Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», – отметил он.

Кроме того, Лозинский призвал Украину соблюдать Минские соглашения по Донбассу, во избежание утраты новых территорий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.10.21

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