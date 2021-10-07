В Крыму начался отопительный сезон

В Крыму начинается отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов поручил сегодня до конца дня подключить к теплу все социальные объекты. Кроме того, коммунальщикам поручено начать включать батареи в многоквартирных домах. В первую очередь, там, где температура внутри помещений ниже +18 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.10.21

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