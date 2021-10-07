В окрестностях крымского курорта зафиксирована массовая гибель птиц

В окрестностях крымского курорта Саки зафиксирована массовая гибель птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на озере Ковш – там обнаружены трупы лебедей и уток. Сколько всего умерло пернатых, местные власти сказать не могут.

Ветеринары начали расследование.

Между тем, специалисты обследовали несколько озер вокруг Саки и обнаружили, что в водоемы сбрасывают нечистоты. Материалы направлены в Росприроднадзор.

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 07.10.21

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