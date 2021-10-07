Вас-то нам и не хватало: у мэра Симферополя появился новый первый зам

У мэра Симферополя Валентина Демидова появился новый первый зам – к исполнению этих обязанностей сегодня приступил Максим Балахонов.

«Максим Борисович будет курировать финансово-экономический блок, а также управления рекламы и торговли, департаменты развития муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства», – уточнил глава города, а его пресс-служба уточнила:

«Максим Балахонов имеет стаж работы на государственной и муниципальной службе более 16 лет, является действительным государственным советником 3 класса. За период трудовой деятельности занимал ряд должностей в органах прокуратуры, Следственном комитете, правительстве Крыма и Севастополя».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за этой короткой биографической справкой скрывается ряд интересных фактов. Например, то, что Балахонов – это не «первый встречный», и не «засланный казачок», а давний соратник Демдова.

Они вместе работали еще при Украине в Джанкое, где Демидов возглавлял администрацию города, а Балахонов работал в прокуратуре. Потом последний стал Симферопольским межрайонным природоохранным прокурором, а в 2011 году его прокурорская карьера закончилась. Некоторые пытались приписать ему взятку, но этого, конечно, быть не могло, ведь Максим Блахонов вырос в уважаемой семье – его отец тогда работал судьей республиканского Верховного Суда.

Когда Демидов возглавил министерство экономики, там же объявился и Балахонов. Параллельно с министерской должностью он возглавлял правление НКО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства».

«Участвовал в принятии решений о выделении бюджетных средств «Крымскому государственному фонду развития предпринимательства», где он же сам и состоял главой правления, а также в контроле над расходованием этих самых средств, – пишет telegram-канал ЧКХ. – Кроме всей обучающе-консультативной деятельности, фонд занимается приемом заявок при распределении государственных грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Как вы думаете, кто был председателем конкурсной комиссии министерства при распределении грантов? Угадали! Председательское кресло занимал Балахонов».

Симферополь, Лиана Макоба

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