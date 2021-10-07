Украинский эксперт раскрыл порядок включения ДНР и ЛНР в состав РФ

Включение народных республик Донбасса в состав России – вопрос недалёкого будущего.

Однако, в отличие от Крыма, когда полуостров сначала был присоединён к РФ административно, а затем начался процесс юридической и экономической интеграции, то в случае с Донбассом – Москва начала действовать в другой последовательности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, одним из шагов на пути вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ является их объединение в одну республику. Этот процесс уже стартовал: ликвидированы таможенные границы между Луганском и Донецком. Также унифицируется законодательство, различные нормативы, всем раздаются паспорта РФ.

«Сначала оно должно быть переварено экономически. Понятно, что сначала надо из двух сделать один субъект, экономически это должна быть единая система, даже не сообщающийся сосуд, а единый сосуд, сообщающийся с Россией.

То есть, унификация всего. Налогов, социалки, СНИЛС, ИНН. Оно уже началось… Мы можем предположить, что в ближайшее время будет несколько миллионов граждан РФ, потому что в этой системе человек, имеющий паспорт России в Донбассе, будет иметь привилегии над человеком, не имеющим. Просто, экономические определенные преимущества – по перемещению, по всему. И это будет способствовать тому, что люди будут брать российские паспорта. Ну и наступит момент, когда интеграция будет закончена», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.21

Вас-то нам и не хватало: у мэра Симферополя появился новый первый зам. / В окрестностях крымского курорта зафиксирована массовая гибель птиц. / В Крыму начался отопительный сезон. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»