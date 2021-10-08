Не тянут даже на неуд: поселения вокруг столицы Крыма тонут в мусоре

Главе Симферопольского района Крыма Дионису Алексанову дали ровно сутки на приведение в порядок вверенной ему территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 октября была проведена инспекция санитарного состояния 38 поселений района и выявлены систематические нарушения, а также неудовлетворительное состояние не только контейнерных мусорных площадок, но и в целом населенных пунктов.

«Отдельно следует отметить Кизиловое, Дубки, Денисовку, Урожайное, Раздольное, Чайкино, Чистенькое, Гвардейское, Пожарское, Лозовое. Санитарное состояние всех перечисленных населенных пунктов нельзя назвать даже неудовлетворительным, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – В этой связи Дионис Самсонович должен принять экстренные меры по наведению порядка и устранению выявленных недостатков в течение суток».



Симферополь, Лиана Макоба

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