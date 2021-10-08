В Крыму в рыбе из гипермаркета нашли иглу

Следственный комитет начал проверку по факту нахождения медицинской иглы в рыбе, купленной в одном из крымских гипермаркетов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Симферополе: женщина купила слабосоленую семгу в вакуумной упаковке, а когда разрезала ее, то обнаружила в куске рыбы канюлю с иглой от шприца.
Свою проверку начала и прокуратура.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.10.21
В Симферополе в очередной раз грозятся привести в порядок общественный транспорт. / Не тянут даже на неуд: поселения вокруг столицы Крыма тонут в мусоре. / Украинский эксперт раскрыл порядок включения ДНР и ЛНР в состав РФ. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube