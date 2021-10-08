В Крыму в рыбе из гипермаркета нашли иглу

Следственный комитет начал проверку по факту нахождения медицинской иглы в рыбе, купленной в одном из крымских гипермаркетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Симферополе: женщина купила слабосоленую семгу в вакуумной упаковке, а когда разрезала ее, то обнаружила в куске рыбы канюлю с иглой от шприца.

Свою проверку начала и прокуратура.

Симферополь, Лиана Макоба

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