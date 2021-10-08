В Крыму зарегистрировано более 470 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 472 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 9 человек. Отметим, что свободного коечного фонда для ковидных больных в республике почти не осталось: на данный момент в стационарах занято 94% мест.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 82 тысячи 748 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 663 крымчанина.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.10.21
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