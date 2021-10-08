В Крыму зарегистрировано более 470 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 472 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 9 человек. Отметим, что свободного коечного фонда для ковидных больных в республике почти не осталось: на данный момент в стационарах занято 94% мест.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 82 тысячи 748 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 663 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.10.21

В Крыму в рыбе из гипермаркета нашли иглу. / В Симферополе в очередной раз грозятся привести в порядок общественный транспорт. / Не тянут даже на неуд: поселения вокруг столицы Крыма тонут в мусоре. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»