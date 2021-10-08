Верховная рада призвала Европарламент «безотлагательно принять меры» для остановки «Северного потока-2»

Верховная Рада Украины призвала Европейский парламент проголосовать за одобрение перспективы членства Украины в ЕС, а также наложить запрет на запуск газопровода «Северный поток-2». Кроме того, евродепутаты своим решением должны побудить исполнительные органы ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за её «агрессивную политику» в отношении Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в принятом сегодня заявлении украинского парламента под названием «О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС».

В преамбуле документа выражается благодарность Евросоюзу за введённые ранее антироссийские санкции и предоставленную Украине помощь в различных областях. Далее перечисляются новые требования Украины к ЕС.

В частности, Верховная рада для начала призывает признать перспективы членства Украины в Евросоюзе, «согласно статьи 49 Договора о Европейском Союзе».

Следующим пунктом предлагается «безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии Европарламента и принять меры для запрета проекта «Северный поток-2» как противоречащего нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам Энергетического сообщества и несущего риски для энергетической безопасности Европы».

Третьим по значимости решением Европейского парламента должно стать заявление с призывом к ужесточению санкций против РФ «в связи с незаконной выдачей Россией паспортов гражданам Украины и принудительное привлечение украинских граждан на оккупированных территориях к участию в выборах в Российской Федерации».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.10.21

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