В Севастополе предложили выселить всех жителей из Байдарской долины

В Севастополе предложили выселить всех жителей из Байдарской и Варнаутской долин. Инициативу обсуждали на заседании комитета Заксобрания Севастополя по городскому хозяйству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столь радикальную идею озвучил руководитель общественного движения «Блокпост Севастополь» и житель села Верхнесадовое Андрей Ситников, заявивший, что в соответствии с существующими нормами и правилами, территория Байдарской и Варнаутской долин вообще не может использоваться для проживания.

А сегодняшние обитатели этих уникальных мест, в связи с отсутствием у них систем водоснабжения и водоотведения, ежедневно сбрасывают более тысяч кубометров неочищенны стоков, ухудшая экологическую ситуацию.

Ситникова поддержал другой член движения «Блокпост Севастополь» Юрий Шержуков, который заявил, что из сложившейся ситуации есть 3 выхода: выселить людей, построить современную систему водоснабжения и водоотведения (но это очень дорого) и… изменить статус территории.

Напомним, в Байдарской долине находится Чернореченское водохранилище – основной питьевой источник Севастополя. И, по сути, долина является его санитарной зоной.

По словам главы департамента экологии и природных ресурсов Севастополя Юлии Гавриловой, жить во втором и третьем поясах защиты водохранилища можно, нужно только решить вопрос с централизацией водоснабжения и водоотведения. А с этим как раз и возникают проблемы: согласно Водному кодексу, в границах санитарной зоны питьевого источника запрещен сброс даже очищенных вод.

Директор ГУПС «Водоканал» Алексей Степакин уточнил, что в долину можно сбрасывать не более 700 кубометров очищенных стоков в сутки, а если канализовать все села Байдарки, получится около 3 тысяч кубов. При этом непонятно, где ставить очистные, чтобы процесс водоотведения не стал «золотым».

Тем не менее, депутаты поручили департаменту городского хозяйства в течение 10 дней рассчитать необходимый объем финансирования, чтобы включить эти расходы в бюджет следующего года.

Рассматривать вариант изменения статуса территории никто не собирается, так как этого не позволяет сделать проницаемость грунтов долины: стоит только отодвинуть границы, и Чернореченское водохранилище станет непригодным для питья.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.10.21

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