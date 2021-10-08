Севастополь и Крым отличаются самой дорогой в России ипотекой и низкими зарплатами

Севастополь и Крым вошли в десятку российских регионов с самой дорогой ипотекой. Причем, по уровню зарплат жители полуострова находятся в конце списка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно рейтингу, составленному РИА «Новости» на основании данных «Банка России», самая дорогая в России ипотека зафиксирована в Севастополе – ставка составляет 8,77%. Крым со ставкой 8,08% оказался на 7-м месте. В Москве, например, средняя ставка по ипотеке составляет 8,06%.

При этом крупнейшие города полуострова находятся в аутсайдерах по уровню зарплат и покупательской способности. Так, Симферополь занимает в этом списке 73 место – на среднюю зарплату в крымской столице можно приобрести 2,29 фиксированных потребительских набора, в Севастополе, расположившемся на 77 месте, – 2,25.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.10.21

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