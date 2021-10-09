В Крыму ввели дополнительные антиковидные меры

В Крыму запретили ночные пассажирские перевозки и закрыли родителям доступ на детские праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес очередные изменения в указ о повышенной готовности. Теперь с 23 часов и до 8 часов запрещены коммерческие пассажирские перевозки, а также организация водных аттракционов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами с использованием моторных лодок, скоростных катеров и иных маломерных судов в акватории муниципальных образований Республики Крым.

Кроме того, в с 11 октября по 15 ноября в Крыму запрещены утренник и другие мероприятия с участием родителей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.10.21

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