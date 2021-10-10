Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 500 человек в сутки

Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 500 человек в сутки: 9 октября зафиксировано 519 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 83 тысячи 760 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 680 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.10.21

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