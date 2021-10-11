Глава Судака уходит в отставку

Глава Судака Игорь Степиков уходит в отставку – он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоится внеочередная сессия городского совета, в ходе которой депутаты должны согласовать отставку Степикова, возглавлявшего городскую администрацию в течение 2 лет.

Ранее появилась информация, что Степиков находится под пристальным вниманием силовиков.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 10.10.21

«А почему мы молчим?» – экс-глава Запорожской области заявил о переполненных ядерных хранилищах на Украине. / Авария на украинской ГТС может случиться в любой момент – немецкий эксперт. / Американский транспортный самолёт доставил в Киев высокоточное оружие и боеприпасы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»