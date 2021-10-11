В Крыму зарегистрировано 526 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 526 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 7 человек.
Симферополь, Октябрь, Лиана Макоба
Симферополь, Октябрь. Другие новости 11.10.21
Глава Судака уходит в отставку. / «А почему мы молчим?» – экс-глава Запорожской области заявил о переполненных ядерных хранилищах на Украине. / Авария на украинской ГТС может случиться в любой момент – немецкий эксперт. Читать дальше
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