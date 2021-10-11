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Понедельник, 11 октября 2021, 12:16 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму зарегистрировано 526 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 526 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 7 человек.

Симферополь, Октябрь, Лиана Макоба

Симферополь, Октябрь. Другие новости 11.10.21

Глава Судака уходит в отставку. / «А почему мы молчим?» – экс-глава Запорожской области заявил о переполненных ядерных хранилищах на Украине. / Авария на украинской ГТС может случиться в любой момент – немецкий эксперт. Читать дальше

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