В Крыму зарегистрировано 526 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 526 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 7 человек.

Симферополь, Октябрь, Лиана Макоба

Симферополь, Октябрь. Другие новости 11.10.21

Глава Судака уходит в отставку. / «А почему мы молчим?» – экс-глава Запорожской области заявил о переполненных ядерных хранилищах на Украине. / Авария на украинской ГТС может случиться в любой момент – немецкий эксперт. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»