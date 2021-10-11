В Крыму обокрали детский сад

В Симферополе обокрали детский сад.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в полицию обратилась заведующая одного из дошкольных учреждений, сообщившая, что с территории детсада украли игровой комплекс.

По подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего мужчину. Он в краже сознался и рассказал, что в детский сад попал через забор, демонтировал комплекс и спрятал его у себя дома. Мужчина собирался продать «добычу», но не успел.

Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.10.21

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