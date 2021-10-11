В Севастополе обновили максимум суточной выявляемости ковида

В Севастополе обновили максимум суточной выявляемости коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время предыдущей волны рекорд был поставлен 17 августа – тогда в городе зафиксировали 231 новый случай заболевания. 9 октября этот рекорд был обновлен – 239 случая за сутки. А вчера и этот показатель был превышен – 247.

От ковида за сутки скончались 4 человек.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 32 тысяч 929 зараженных, жертвами коронавируса стали 1 тысяча 163 человека.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.10.21

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