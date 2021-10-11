Общественники Севастополя бьют тревогу: властям надо срочно решить вопрос водоснабжения и водоотведения в сельской зоне

Бесконтрольную и хаотичную застройку территорий Севастополя необходимо прекратить, а городским чиновникам необходимо как можно скорее заняться решением проблемы водоснабжения сельских зон. Об этом заявляет руководитель общественного движения «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников:

«Сегодня уже можно смело утверждать, что место, выбранное для строительства объекта в Севастополе, имеет решающее значение по сравнению с общественным мнением по развитию территории. Именно эта возможность несанкционированной застройки для заинтересованных лиц длительное время сдерживает окончательную доработку Генплана.

Комплексное развитие территорий в отсутствие Генплана может привести к опасным последствиям для жителей Севастополя, в том числе его сельских территорий.

В соответствии с новым Положением теперь возможно вести застройку новыми объектами, не проводя городских публичных слушаний, игнорируя мнение представительной власти по поводу использования и развития этой территории.

Но не будем обнадёживаться, что это единственная причина, устранив которую население сможет управлять территориями проживания.

Есть ещё одна сила, может даже более существенная, чем материковые застройщики. Это те, кто в отсутствие правил землепользования и застройки территорий, Генплана и местных законов продолжают нарезать земельные участки. Счёт новых участков образованных за последние три года идёт на тысячи и ещё тысячи участков находятся на обработке в геодезических организациях, ДИЗО и МФЦ.

Три дня назад в Законодательном Собрании Севастополя я озвучил информацию о том, что только в Байдарской долине (даже не в Орлиновском МО) за три года было образовано 913 новых участков. Негативная реакция последовала незамедлительно, так как были нарушены их планы по использованию нашей земли, которые противоречат планам жителей.

Однако в ближайшее время, несмотря на эту реакцию, я опубликую в СМИ полную информацию о всех сельских территориях, где были «нарезаны» тысячи новых участков.

Кстати говоря, за четыре последних дня вновь образованных участков в Байдарской долине уже стало 936.

Это тупиковое направление в развитии территорий, оно мешает развитию территорий, приводит население к невозможности развивать инфраструктуру, развивать инженерные сети и строить социальные объекты. Жадность этих латифундистов настолько велика, что участки появляются в местах, где жители планировали парк или была сельская заправка.

Но земельные спекулянты переступают не только через инфраструктурные интересы севастопольцев, они косвенно влияют и на нравственные аспекты, такие как решение вопросов социальной защиты наших ветеранов. Так, спустя почти год после принятия закона в интересах жителей осаждённого Севастополя, чиновники не спешат образовать для наших ветеранов участки, которых с каждым днём в сельской зоне остаётся всё меньше.

Отсутствие свободных участков в сельской зоне уже в ближайшее время может привести к коллапсу в строительстве инженерных сетей. Может возникнуть ситуация, что невозможно будет физически найти места для размещения ЛОСов, прудов – накопителей, КНС и т.д..

И не только с точки зрения места размещения очистных сооружений, но и по многим причинам их строительство – это непростой вопрос. Например, 10 лет назад нам с единомышленниками удалось добиться строительства двух КОС в Бельбекской долине (кстати, это единственные КОС построенные за 25 лет в Крыму).

Были и ещё успехи: нами были проработаны инициативы по КОС «Вавилово», при нашем участии остановлен катастрофичный проект Коккозка, а Камышловское водохранилище реализовалось в итоге в Бельбекский водозабор.

В этом году в планах было добиться строительства резервуаров чистой воды (РЧВ) в 9 сёлах (Бельбекской и Байдарской долины), так как старые ёмкости за 60 лет пришли в негодность. А так как вопрос водообеспечения и водоотведения должен решаться комплексно, то встал вопрос и строительства КОС в Байдарской долине.

Для того чтобы строить, нужна концепция, и начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова весной этого года создала комиссию при Департаменте по разработке концепции водоснабжения и водоотведения, куда был приглашён и я.

Комиссия направила документы в адрес 16 компаний проектировщиков с просьбой проработать концепцию, которая смогла бы пройти федеральную экспертизу. Но все варианты были отклонены из-за ограничений защитными зонами, и уже к августу работа комиссии остановилась.

Тогда был направлен ряд предложений и запросов от ОД «Блокпост Севастополь» как возможно решить проблему канализования.

Водоконал, Севприроднадзор отвечали обычными отписками со ссылкой на действующие ограничительные запреты по размещению ЛОС и прудов накопителей.

Горхоз отвечал аналогично, но добавлял, что средства на РЧВ в Бельбекской и Байдарской долине не запланированы, аналогично и по КОС Байдарской долины.

Надеюсь, что после заседания постоянного комитета по городскому хозяйству порочный круг отписок чиновников будет разорван и на следующий год будут запланированы деньги в бюджете на решение вопросов водоснабжения и водоотведения в Бельбекской и Байдарской долине.

А расходы на строительство КОС в Байдарской долине, наконец, включат в ФЦП».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.10.21

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