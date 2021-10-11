Горсовет Судака принял отставку мэра

Горсовет Судака принял отставку главы администрации Игоря Степикова.
Как уже сообщал «Новый День», Степиков, возглавлявший город с октября 2019 года, написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Ирина Ерещенко.
Судак, Олег Яковенко
Судак. Другие новости 11.10.21
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