Горсовет Судака принял отставку мэра

Горсовет Судака принял отставку главы администрации Игоря Степикова.

Как уже сообщал «Новый День», Степиков, возглавлявший город с октября 2019 года, написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Ирина Ерещенко.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 11.10.21

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