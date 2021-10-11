В Крыму тоже начали травиться алкоголем

Двое крымчан умерли от отравления суррогатным алкоголем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Массандре. Мужчины купили в магазине бутылку водки и решили выпить ее у одного из них дома.

От отравления суррогатом 38-летний гость умер на месте, а 33-летний хозяин впал в кому. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

«У магазина есть разрешение на торговлю алкоголем, – отмечает telegram-канал Mash на волне. – Бутылку водки того же бренда изъяли эксперты и проверяют её содержимое».

Напомним, в Оренбуржской области от суррогатного алкоголя пострадали 67 человек, скончались – 34.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 11.10.21

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