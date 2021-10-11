Украинцам перекроют общепит и транспортные услуги без сертификата о вакцинации

Кабинет министров Украины готовит постановление, которым запретят гражданам страны посещение кафе, ресторанов и мест массового досуга, а также пользование всеми видами междугородного транспорта. Такая мера объясняется резким ростом числа инфицированных коронавирусом и умерших от ковида.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба президента Украины по итогам расширенного совещания администрации Зеленского с руководством правительства страны.

«Обсуждались изменения в постановление кабинета министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19. Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях общественного питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения», – сказано в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.10.21

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