Пандемия как праздник: осенние каникулы в Севастополе начнутся раньше и будут долгими

Школьные осенние каникулы в Севастополе начнутся досрочно и продлятся 3 недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи со стремительно увеличивающейся заболеваемостью коронавирусом правительство города вводит дополнительные ограничения.

Так, к работе с детьми отныне допускаются только те, у кого есть сертификат вакцинации от коронавируса, или qr-код с портала госуслуг, или справка о наличии антител, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает 7 дней.

В дошкольных и общеобразовательных учреждениях запрещено проводить утренники и другие мероприятия с участием родителей.

Закрываются все кружки и секции, работающие в системе дополнительного образования. в очном режиме (кружки, секции и т.п.), кроме тех, кто может проводить занятия дистанционно. Исключения сделаны для профессиональных спортсменов, но у них должны быть сертификаты вакцинации от коронавируса, или qr-коды, или справки о наличии антител, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает 7 дней.

Осенние школьные каникулы решено начать досрочно – с 18 октября. Они продлятся 3 недели – до 8 ноября.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.10.21

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