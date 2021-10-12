Летальность коронавируса в Крыму превышает среднероссийский уровень

В Крыму за сутки зарегистрирован 531 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 14 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 84 тысячи 817 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 701 крымчанин.

Экс-глава Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что летальность коронавируса в Крыму выше, чем в среднем по России: с учетом озвученных сегодня цифр этот показатель составляет 3,18%, в то время как общероссийский – 2,79%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.10.21

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