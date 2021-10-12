В Крыму едва не сожгли в лесу 4-летнего ребенка

Юный крымчанин едва не погиб, отправившись в лес с отцом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, 7 октября в одну из больниц Алушты поступил 4-летний малыш с ожогами. Медики вызвали следователей, те установили, что ребенок поехал с отцом в лес, а там произошло возгорание автомобиля.

Мальчик получили ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние стабильнее, угроза жизни и здоровью отсутствует. Его отцу тоже понадобилась медицинская помощь.

«Устанавливаются обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие: проведены осмотры местности, допрошен круг лиц, назначена пожаро-техническая экспертиза транспортного средства, – рассказали в ведомстве. – В ходе проверки будет дана оценка обстановке в семье, исполнению со стороны родителей возложенных на них обязанностей, а также действиям со стороны органов профилактики.

В настоящее время установлен ряд противоправных деяний в отношении матери мальчика со стороны ее супруга».

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 12.10.21

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