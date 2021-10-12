российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 октября 2021, 12:01 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму едва не сожгли в лесу 4-летнего ребенка

Юный крымчанин едва не погиб, отправившись в лес с отцом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, 7 октября в одну из больниц Алушты поступил 4-летний малыш с ожогами. Медики вызвали следователей, те установили, что ребенок поехал с отцом в лес, а там произошло возгорание автомобиля.
Мальчик получили ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние стабильнее, угроза жизни и здоровью отсутствует. Его отцу тоже понадобилась медицинская помощь.

«Устанавливаются обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие: проведены осмотры местности, допрошен круг лиц, назначена пожаро-техническая экспертиза транспортного средства, – рассказали в ведомстве. – В ходе проверки будет дана оценка обстановке в семье, исполнению со стороны родителей возложенных на них обязанностей, а также действиям со стороны органов профилактики.

В настоящее время установлен ряд противоправных деяний в отношении матери мальчика со стороны ее супруга».

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 12.10.21

Летальность коронавируса в Крыму превышает среднероссийский уровень. / Пандемия как праздник: осенние каникулы в Севастополе начнутся раньше и будут долгими. / Евросоюз ввел санкции по Крыму против еще восьми человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,