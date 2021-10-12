В Севастополе непривитым ограничивают доступ к еде, искусству и красоте

В Севастополе тем, кто не поставил прививку от коронавируса, закрывают доступ к готовой еде,

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 октября в заведения общепита, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, театры и кинотеатры, библиотеки, музеи можно будет попасть только при наличии сертификата вакцинации от коронавируса, или qr-кода с портала госуслуг, или справки о наличии антител, или отрицательного результата ПЦР-теста, срок действия которого не превышает 7 дней. Плюс к этому, непривитым запретили пешие и автобусные экскурсии.

Таким образом городские власти пытаются сдержать рост заболеваемости коронавирусом, справиться с которым пока не удается. Так, за минувшие сутки выявлено еще 245 заболевших. Для города с числом жителей около 500 тысяч человек это много. В соседнем Крыму официально зарегистрировано в 4 раза больше населения, а выявляемость выше всего в 2 раза.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.10.21

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