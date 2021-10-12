В Крыму снова ожидаются сильные осадки

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 октября к полуострову с юга подойдет циклон, который принесет дожди и грозы. В центральных, южных и западных районах ожидаются очень сильные осадки.
14 октября ветер сменить направление с юго-западного на северо-западный и усилится.
Крымчан и туристов просят быть осторожнее. И не выходить во время непогоды в горы, лес и море.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 12.10.21
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