В Севастополе обнаружили большой источник пресной воды

В Балаклаве обнаружили большой источник пресной воды. Об этом сообщил президент Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», источник находится в одной из пещер мыса Айя. По словам Самохина, вода идет с плато Ай-Петри, проходит под котловиной, где находится Чернореченское водохранилище, и выходит на мысе Айя.

По цоенке ученого, в море уходит достаточно большой объем пресной воды. «Есть множество технических и инженерных проектов, как собрать эту воду, – заявил Самохин. – Такие проекты есть в Турции и других средиземноморских регионах».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 12.10.21

В Крыму снова ожидаются сильные осадки. / В Севастополе непривитым ограничивают доступ к еде, искусству и красоте. / В России ясновидящая лечит коронавирус крапивными пулями. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»