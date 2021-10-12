Сотрудников крымского Роспотренадзора пришлось срочно эвакуировать

В Симферополе в срочном порядке эвакуировали сотрудников крымского управления Роспотренадзора.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для переполоха послужил анонимный звонок с сообщением, что в задании ведомства заложено взрывное устройство.
На место прибыли сотрудники спецслужб. Все помещения здания проверены. Взрывное устройство не обнаружено.
Звонившего ищет полиция.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 12.10.21
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