Сотрудников крымского Роспотренадзора пришлось срочно эвакуировать

В Симферополе в срочном порядке эвакуировали сотрудников крымского управления Роспотренадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для переполоха послужил анонимный звонок с сообщением, что в задании ведомства заложено взрывное устройство.

На место прибыли сотрудники спецслужб. Все помещения здания проверены. Взрывное устройство не обнаружено.

Звонившего ищет полиция.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.10.21

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