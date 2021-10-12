Крыму угрожают полчища грызунов

В Крыму отмечается нашествие грызунов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым, особенно много мышевидных вредителей зафиксировано в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса.

В частности, было обследовано 116,72 тыс гектаров сельхозземель, из них заселено 57,52 тыс гектаров, средняя численность – 5,2 жилых норы на гектар.

Мышевидные грызуны – это многочисленная группа грызунов из класса млекопитающих. К ним относятся вредители из семейства мышей и хомякоподобных (полевки).

Заселяют необрабатываемые земли и возделываемые поля. Прожорливы: суточный вес корма, потребляемого мышевидными грызунами, питающимися сочными частями растений, составляет 120% – 300%, семенами – 30% – 100% от веса их тела. Очень плодовиты. Некоторые виды могут размножаться круглый год. Самки полёвок приносят за один помёт в среднем 5 – 7 (до 12) детёнышей и способны давать потомство через каждые 20 – 30 суток.

Многие грызуны – переносчики возбудителей различных инфекционных заболеваний, опасных для человека и домашних животных. Вредоносность полевок очень высокая. На отдельных полях, при значительном превышении ЭПВ, и неправильном или несвоевременном регулировании численности грызунов, потери зерна озимой пшеницы могут составлять 35% – 40%.

В целях защиты сельскохозяйственных угодий от вредителя необходимо провести обследования. В случае превышения экономического порога вредоносности: 30-50 жилых нор на гектар – озимые зерновые культуры, свыше 50 жилых нор на гектар – брошенные земли, пастбища, лесополосы ‒ необходимо срочно провести обработки родентицидами.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.10.21

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