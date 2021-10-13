В Крыму отправили в отставку еще одного мэра

В Крыму отправлен в отставку еще один мэр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление об увольнении по собственному желанию написал глава Симферопольского района Дионис Алексанов. Исполнять обязанности руководителя территории будет первый замминистра сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

Напомним, последнее серьезное замечание к работе Алексанова было высказано в минувшую пятницу: глава РК Сергей Аксенов возмутился санитарным состоянием района и поручил чиновнику в течение суток навести порядок.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.10.21

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