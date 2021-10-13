План по вакцинации от ковида в Крыму выполнен лишь наполовину

В Крыму за сутки зарегистрировано 544 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 17 человек.

На сегодняшний день самая высокая заболеваемость фиксируется в Симферополе, Алуште, Ялте, Керчи и Симферопольском районе.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 85 тысяч 361 зараженный, жертвами ковида стали 2 тысячи 718 крымчан.

Если ситуация не стабилизируется, власти Крыма ужесточат ограничения, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская, уточнив, на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 502 тысячи крымчан. Для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы прививку получили не менее 1 миллиона.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.10.21

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