Ялту атаковали медузы

Ялту атаковали огромные медузы. Видео крымчане выкладывают в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медузами крымчан, безусловно, не удивить, однако их массовое нашествие – явление нерядовое. Тем более, что непрошенные гости достигают солидных размеров.

Судя по видео, корнероты, кишащие в воде вдоль набережной Ялты, сравнимы по размеру со средними арбузами.

Напомним, вид корнеротов, обитающий возле Крыма, ученые называют Rhizostoma pulmo. Согласно биологической классификации они представляют тип стрекающие, класс сцифоидные. Это единственная ядовитая медуза, обитающая в окрестностях Крыма. Убить человека корнерот, в принципе, не может, но причинить боль способен: прикосновение к щупальцам вызывает ощущение сильного жжения, кожа краснеет, опухает и болит. Может развиться серьезная аллергическая реакция.

Поэтому там, где появляются корнероты, лучше не купаться.

В конце июля полчища корнеротов объявились у побережья Крыма в Азовском море, и местные власти даже обвинили их в срыве туристического сезона.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 13.10.21

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