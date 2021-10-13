Жители Крыма заявили в ООН о репрессиях со стороны Украины

Жители Крыма, въезжая на территорию Украины, подвергаются преследованию из-за российского гражданства. Об этом заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, выступая в онлайн-формате на Европейском региональном форуме по предотвращению конфликтов и защите прав меньшинств при ООН.

«Главным угнетателем прав крымчан в настоящее время является Украина, – подчеркнула она. – Преследование крымчан начинается при въезде в Херсонскую область: украинские пограничники при обнаружении российского паспорта подвергают рестриктивным мерам жителей полуострова. Вплоть до запрета въезда на Украину».

Повод может быть любой – вплоть до нахождения в списках неофициального интернет-ресурса «Миротворец», который без решения суда разглашает персональные данные тысяч крымчан. Владельцы ресурса вносят в список тех, кого лично они считают врагами украинского народа. А официальные органы власти на этом основании могут начать преследование.

«Я – этническая украинка, проживающая в Крыму. Украинский, как и крымскотатарский, признан государственным языком Республики Крым. При желании крымчан на этих языках обучаются дети, выписываются газеты, организовано телевещание, – цитирует Гридчину РИА Новости. – В это же время официальный Киев принимает жесткие меры к принудительной украинизации всего населения. Любые «марши достоинства» и декларативные заявления властей Украины разбиваются об их реальные деяния в отношении крымчан».

Глава украинской общины Крыма призвала ООН организовать визит в Крым для изучения вопросов соблюдения Украиной прав человека.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.10.21

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