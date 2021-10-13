В Крыму вспыхнул очередной скандал с жильем для сироты-инвалида

Крымские чиновники не учатся на ошибках коллег и продолжают селить сирот и инвалидов в помещения, непригодные для жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель села Столбового Сакского района инвалид-колясочник Николай Крицкий обратился к главе РК Сергею Аксенову с просьбой

Парень, страдающий ДЦП, вырос в детском доме семейного типа. Когда ему исполнилось 18 лет, органы опеки не выделили ему жилье, как это положено по закону, а предложили некоторое время пожить в Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов. Когда он согласился. Его попросили подписать договор на оказание ряда услуг. И на основании этого документа прописали его в пансионате, вычеркнув из очереди на квартиру.

Активисты общественной организации «Добро мира – волонтеры Крыма» помогли Николаю написать заявление в прокуратуру Симферополя. Прокуратура подала в суд иск в отношении Сакской районной администрации с требованием заново поставить Крицкого на квартирный учет. Чиновники подчинились и даже поставили его в очередь под номером 5. Было это в 2018 году, но только в конце апреля 2021 года ему позвонил сотрудник райадминистрации и сообщил, что квартира куплена и ему готовы передать от нее ключи.

«Меня заверили, что квартира шикарная, на первом этаже, в хорошем районе, и вообще ни у кого в районе из детей-сирот лучше нет», – цитирует Крицкого «Российская газета».

В реальности молодого человека ждали мокрые стены, лопнувшие трубы и отсутствие воды. Устранять все эти мелочи ни чиновники, ни коммунальщики не хотели. Тогда он пригрозил публично обратиться за помощью к главе Крыма.

Это сработало: уже на следующий день к нему пришла комиссия из районной администрации, которые заверили парня, что все его проблемы решат. Однако спустя месяц юноша заселился в квартиру и обнаружил: нет воды.

«От соседей узнал: за полгода до этого прорвало трубу, из-за чего – во избежание течи пришлось перекрыть трубы, в том числе и те, которые обеспечивают подачу воды в мою квартиру», – рассказывает Николай. Стены. Кстати, так и оставались мокрыми. А у Николая, неизвестно откуда, образовалась задолженность за квартиру в размере 5 тысяч рублей.

Наконец, в квартире в ванной посреди ночи лопнула труба. Парень вызвал сантехника, и узнал, что в картире необходимо сменить все трубы, так как они находятся в ужасном состоянии.

Кстати, в доме, в котором поселили колясочника, разумеется, нет пандуса: на такие «мелочи» чиновники внимания вообще не обращают. В итоге инвалид без посторонней помощи жаже не может покинуть «нехорошую квартиру».

Историей Николая Крицкого уже заинтересовались правоохранительные органы. Проверки по факту предоставления сироте-инвалиду помещения, не пригодного для жизни, проводят ГСУ СКРФ по РК и Севастополю и прокуратура Крыма.

Напомним, в республике возбуждено уже несколько уголовных дел по похожим случаям.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 13.10.21

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