Уровень вакцинации от ковида и действия властей в Крыму не коррелируются

Девять регионов России не ввели до сих пор обязательную вакцинацию от COVID 19 и систему QR-кодов: Ингушетия, Калмыкия, Иркутская, Калужская, Орловская, Томская и Тюменская области, а также Ненецкий АО и Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в большинстве перечисленных регионов отказ от жестких ограничений обусловлен высоким уровнем вакцинации.

Например, в Тюменской области план выполнен почти на 80%. В Калужской, Томской и Орловской областях – более чем на 60%.

«При этом в Орловской области уже задумываются о проверке сертификатов вакцинации при посещении ресторанов, – отмечает ТАСС, – а в Ненецкий автономный округ можно въехать только при наличии прививки, справки о перенесенном COVID-19 или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа».

В Крыму привито 26% взрослого населения. Обязательная вакцинация введена только для отдельных профессиональных групп. QR-коды вводить не собираются – по крайней мере, еще вчера об этом заявляла вице-премьер РК Елена Романовская.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.21

Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Поклонской. / В Крыму вспыхнул очередной скандал с жильем для сироты-инвалида. / Запад может помочь Украине отправить Поклонскую с пляжей Кабо-Верде прямиком в киевский изолятор. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»