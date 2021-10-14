Суточная выявляемость коронавируса в Крыму превысила 550

В Крыму продолжается стремительное распространение коронавируса: за сутки зарегистрировано 552 новых случаев коронавирусной инфекции. Антирекорд обновляется 12-ый день подряд – с 3 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 15 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 85 тысяч 913 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 733 крымчанина.

Наиболее сложная обстановка отмечена в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии и Бахчисарайском районе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.21

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